В ПР признали, что ведут переговоры о создании большинства в ВР

Народный депутат Украины от Партии регионов, президент УСПП Анатолий КИНАХ заявляет о проведении переговоров по формированию “дееспособной конфигурации” в парламенте, которая станет основой для усовершенствования исполнительной власти и правительства в частности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КИНАХ заявил сегодня журналистам во время заседания правления УСПП.

В частности, А.КИНАХ подчеркнул необходимость “консолидации в парламенте прагматичных и ответственных сил”, а также сказал: “И сейчас как раз мы ведем эти переговоры в контексте того, и мы открыты по отношению ко всем, с тем, чтобы сформировать дееспособную конфигурацию в парламенте. Необходимо, и это жизненно важно, возобновить эффективную, высокопрофессиональную, результативную работу парламента. И на этой основе однозначно необходимо совершенствовать исполнительную власть”.

В этом контексте депутат заявил: “Мы уверены, что Кабинет министров Украины должен быть правительством Украины, а не правительством, которое работает на избирательную кампанию. Это должны быть подготовленные специалисты с высоким уровнем государственного менеджмента, способны принимать и непопулярные решения, не работающие по принципу “сегодня на сегодня”, которые работают не на какие-то отдельные политические конъюнктурные задачи, - а правительство должно работать на интересы всего Украинского государства, народа и экономики... Все остальное – это углубление разрушения”.

При этом А.КИНАХ отметил: “Я надеюсь, что на этой основе мы сможем сформировать такую эффективную конфигурацию в парламенте и возможность сотрудничества на уровне законодательной и исполнительной власти”.