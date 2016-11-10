Порошенко и Лукашенко планируют провести личную встречу до конца года

Как сообщается на сайте президента Республики Беларусь, об этом шла речь в ходе телефонного разговора глав государств, который состоялся сегодня, 10 ноября, по инициативе украинской стороны.

«Александр Лукашенко и Петр Порошенко договорились о личной встрече. Министерствам иностранных дел Беларуси и Украины дано поручение определить соответствующую дату для организации мероприятия на высшем уровне, которое запланировано провести до окончания нынешнего года», - говорится в сообщении.

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Также, сообщается на сайте белорусского лидера, главы государств обсудили повестку дня двусторонних отношений, перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. «Отмечено, что работа по устранению барьеров во взаимной торговле ведется в конструктивном русле. Хорошей площадкой для обсуждения не только проблемных тем, но и перспективных направлений взаимодействия является межправительственная смешанная комиссия, которая работала 10 ноября в Минске. Президенты обсудили итоги прошедшего заседания и высказались за продолжение соответствующего продуктивного взаимодействия по выстраиванию торгово-экономических отношений. Отмечено, что, несмотря на снижение в последнее время двустороннего товарооборота, существует положительная динамика, которую необходимо закрепить», - говорится в сообщении.

Кроме того, президенты обсудили организацию работы по мирному разрешению конфликта в Украине. «Белорусской стороной созданы необходимые условия для продуктивной работы трехсторонней контактной группы. Петр Порошенко в связи с этим высказал полное удовлетворение и благодарность Беларуси за оказываемое содействие. Отмечено, что Беларусь и далее готова делать все, чтобы в Украине воцарился мир», - подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что президент Украины затронул тему поддержки ряда украинских инициатив на международных площадках, в частности в ООН. «Президент Беларуси подчеркнул, что все обозначенные вопросы будут тщательно изучены, исходя из контекста двусторонних отношений, ситуации в регионе и мире в целом и твердой нацеленности Беларуси на решение всех проблем мирными и дипломатическими способами», - говорится в сообщении.