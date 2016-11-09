Овации и отчаяние: как в штабах Трампа и Клинтон отреагировали на результаты выборов президента США (фоторепортаж)

Сторонники Трампа встретили новость о победе своего кандидата с экспрессией и слезами радости, чего нельзя сказать о избирателей Хиллари Клинтон.

Победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в штате Висконсин. С учетом его победы в этом штате он набрал более 270 голосов, необходимых для победы.

Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон позвонила своему оппоненту - республиканцу Дональду Трампу и признала поражение на выборах президента США, сообщает CNN.

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При этом Клинтон не будет сегодня выступать в своей штаб-квартире. Глава избирательного штаба Хиллари Клинтон Джон Подеста поблагодарил соратникам демократов за оказанную поддержку и предложил расходиться по домам. По его словам, Клинтон сегодня не будет выступать в своей штаб-квартире, поскольку подсчет голосов еще продолжается.