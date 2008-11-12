Ректор Буковинского медуниверситета назвал организаторов «войны» против него

Исполняющий обязанности ректора Буковинского государственного медицинского университета (г. Черновцы), доктор медицинских наук, профессор Василий ПИШАК отвергает обвинения некоторых сотрудников вуза в том, что в этом учебном заведении существует кризис, и что он как один из кандидатов на должность ректора якобы ведет недемократическую борьбу за эту должность.

В интервью корреспонденту УНИАН В.ПИШАК отметил, что против него накануне выборов ректора вуза (которые должны состояться 14 ноября с.г.) в местных и центральных СМИ «началась настоящая информационная война».

По его словам, организовал «войну» оппонент на эту должность нынешний и.о. первого проректора медуниверситета Михаил КОЛОМОЕЦ, «покровителями» которого в этом «выступили представители Министерства здравоохранения и Черновицкого городского совета».

В.ПИШАК отметил, что в 2006 году он был доверенным лицом на выборах городского председателя у одного из оппонентов нынешнего мэра Черновцов Николая ФЕДОРУКА, что ему «до сих пор не могут простить». «Однозначно думаю, что крылья этой кампании против меня в СМИ растут, в том числе, из черновицкой мэрии. Я получил поддержку председателя Черновицкой ОГА Владимира КУЛИША, председателя облсовета Ивана ШИЛЕПНИЦКОГО, которые направили соответствующее письмо на имя министра, где поддержали меня на должность ректора, но, зная отношение к себе в городском совете, туда я даже не обращался», - сказал он.

В.ПИШАК также предположил, что накануне выборов ректора вуза с ним решил «свести счеты» директор Департамента кадровой политики образования и науки Минздрава Николай БАНЧУК. «Он в июне этого года хотел у нас (БГМУ) взять на улице Богомольца в Черновцах земельный участок, а я ему отказал. Сказал, что делать этого не буду. После этого все и началось. На эту должность должны были претендовать господин ЮЗЬКО, бывший наш заведующий кафедрой, и господин БОЙЧУК, который баллотировался на эту должность в 2003 году. Они почему-то решили не подавать документы, а неожиданно для меня, за спиной, эти документы подал первый проректор КОЛОМОЕЦ. 8 октября состоялась конкурсная комиссия Минздрава, которая приняла решение допустить двух кандидатов к участию в этом действе. Господин БАНЧУК был заместителем председателя этой комиссии», - утверждает нынешний ректор БГМУ.

В.ПИШАК отметил, что 5 лет назад на прошлых выборах ректора нынешний оппонент Михаил КОЛОМОЕЦ «горячо поддерживал» его на эту должность. «Я его тоже поддерживал. Прошли выборы, где его единогласно избрали на должность первого проректора. Поэтому не хотелось бы, чтобы сегодня все недостатки, которые действительно есть в вузе, слепо сбрасывали только на меня. Потому что и первый проректор несет в равной степени ответственность за эту ситуацию», - считает В.ПИШАК.

По его словам, в октябре этого года он делал ректорский отчет на конференции трудового коллектива БГМУ. «На ней выступило около десяти человек, которые одобрили мою деятельность. Никто мне не сделал ни одного публичного замечания», - сказал он.

В.ПИШАК также заявил, что “глубоко возмущен дезинформацией” в отношении него со стороны некоторых сотрудников вуза. «Досаднее всего, что это все ударило по авторитету БГМУ в Украине. Фактически, наносится пятно на каждого сотрудника, который работает в нашем университете. После таких безосновательных оскорблений, особенно о том, что я якобы использую «недемократические средства для продвижения» на должность ректора – я подам иски в суд к этим людям, если они эту клевету публично не опровергнут», - сказал он.

Отвечая на упреки коллег о том, что он якобы вывел из состава ученого совета вуза, который решает, в частности, кадровые вопросы, 26 “ненадежных людей», В.ПИШАК сказал, что ученый совет университета является «совещательным органом, состав которого определяет ректор». «Предыдущий ученый совет состоял из 89 человек. В большей степени, не все приходили на его заседания. А нам же нужно решать серьезные вопросы, поскольку должен быть кворум. Таким образом я решил оптимизировать состав совета, сделать его более эффективным. Например, в состав ученого совета входили начальник Главного управления здравоохранения ОГА Игорь ШКРОБАНЕЦ и его заместитель Ростислав КАЛОШИН. Конечно, оба не могут постоянно принимать участие в каждом ученом совете. И мы оставили ШКРОБАНЦА. И так касается всех остальных, у кого дублировались должности, или они представляли одну кафедру или учреждение», - заявил нынешний ректор Буковинского государственного медуниверситета.

«Относительно неправдивого тезиса моих оппонентов, что наш вуз якобы «существенно снизил свои рейтинговые позиции», то хочу ответить, что последние годы Буковинская государственная медицинская академия стала университетом. Появились новые факультеты – фармацевтический, стоматологический. Только в этом учебном году утверждено десять докторских диссертаций. За последний год опубликовано 48 учебников и учебных пособий. Да, мы имеем некоторые пробелы. Наши студенты на третьем и на шестом курсах имеют немного ниже показатели, чем в других вузах. Но, простите, это не является рейтингом только ректора. Это рейтинг всех кафедр, которые непосредственно готовят студентов. В том числе и тех преподавателей, которые меня критикуют», - сказал В.ПИШАК.

По словам ректора, за это время «учебник БГМУ «Медицинская биология» удостоен единственной на всю Украину государственной премии, один из преподавателей получил премию Кабмина, а студентка стала стипендиатом Кабинета министров». Также в этом году 15 студентов вуза побывали за рубежом – в США, Франции и Австрии. «Мы имеем сегодня более 400 иностранных студентов, которые определили рейтинг нашего вуза не по слухам, приехав учиться в Черновцы», - подчеркивает руководитель заведения.

«Разве это свидетельствует о кризисе и низком авторитете вуза? Кто так говорит, сознательно закрывает глаза на реалии. Но пусть это остается на их совести», - сказал нынешний руководитель Буковинского государственного медуниверситета.

Как сообщалось, ряд сотрудников Буковинского государственного медуниверситета выразили обеспокоенность напряженной ситуацией, которая сложилась в учебном заведении накануне выборов ректора. Отмечалось, в частности, что сторонники нынешнего ректора В.ПИШАКА “используют недемократические средства для продвижения своего кандидата”.