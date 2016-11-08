"Кое-кто решил заняться политикой в Украине": Порошенко прокомментировал отставку Саакашвили
14:16, 08 ноября 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Михеила Саакашвили уйти в отставку с должности председателя Одесской облгосадминистрации, заявив, что после поражения его партии на выборах в Грузии тот решил заняться политикой в Украине.
Порошенко отреагировал на отставку Саакашвили / Фото УНИАН
Об этом Порошенко сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Словении Борутом Пахором сегодня в Любляне, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
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«Порошенко, отвечая на вопрос о Саакашвили: после поражения на грузинских выборах кое-кто решил заняться политикой в Украине», - написал Цеголко.
Как сообщал УНИАН, 7 ноября Саакашвили объявил о своей отставке с должности главы Одесской ОГА, которую он занимает с мая 2015 года. Порошенко тогда сказал, что подпишет указ об увольнении Саакашвили, если правительство внесет соответствующее представление.
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