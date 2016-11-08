"Кое-кто решил заняться политикой в Украине": Порошенко прокомментировал отставку Саакашвили

Об этом Порошенко сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Словении Борутом Пахором сегодня в Любляне, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

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«Порошенко, отвечая на вопрос о Саакашвили: после поражения на грузинских выборах кое-кто решил заняться политикой в Украине», - написал Цеголко.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Саакашвили объявил о своей отставке с должности главы Одесской ОГА, которую он занимает с мая 2015 года. Порошенко тогда сказал, что подпишет указ об увольнении Саакашвили, если правительство внесет соответствующее представление.