Работу системы «Рада» возобновили: ее тестируют

Работа системы для голосования «Рада» возобновлена.

Как передает корреспондент УНИАН, работники, обслуживающие работу электронной системы «Рада» в настоящее время проводят тестовые исследования, в частности на табло в сессионном зале появилась картинка, которая возникает во время регистрации депутатов и при проведении голосования.

Президиум ВР продолжают блокировать депутаты от ПР, а трибуну - от БЮТ.

Кроме того, ряд депутатов продолжает находиться возле помещения, где расположена аппаратная электронной системы «Рада».