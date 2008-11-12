Работу системы «Рада» возобновили: ее тестируют
12:01, 12 ноября 2008Политика
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Депутаты блокируют трибуну и президиум
Работа системы для голосования «Рада» возобновлена.
Как передает корреспондент УНИАН, работники, обслуживающие работу электронной системы «Рада» в настоящее время проводят тестовые исследования, в частности на табло в сессионном зале появилась картинка, которая возникает во время регистрации депутатов и при проведении голосования.
Президиум ВР продолжают блокировать депутаты от ПР, а трибуну - от БЮТ.
Кроме того, ряд депутатов продолжает находиться возле помещения, где расположена аппаратная электронной системы «Рада».
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