14 ноября в Киеве пройдет международная конференция «Украина в меняющемся мире: пути обеспечения безопасности страны».

Для дискуссии отечественных, российских, европейских и американских политиков и экспертов предложена следующая тематика: «Европейская и евроатлантическая системы безопасности: разрешимы ли противоречия?», «Членство Украины в НАТО или постоянный статус неприсоединения: аргументы "за" и "против"». Среди участников конференции – Брюс Джексон, президент Проекта по переходным демократиям (США), Джульетто Кьеза, депутат Европейского парламента (Италия), Сергей Глазьев, академик Российской Академии Наук, Леонид Кравчук, первый президент Украины, Анатолий Орел, генеральный директор Центра международных и сравнительных исследований, а также ряд народных депутатов различных политических спектров, послы иностранных государств в Украине, аналитики, эксперты.

Организатор конференции: Центр международных и сравнительных исследований.

Начало конференции – 10:00, конференц-зал отеля «Воздвиженский», ул. Воздвиженская, 60 а, б; тел.: 536 12 72, факс: 536 12 83.

Регистрация участников с 9:15.