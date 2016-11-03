ЕС: законопроект об антикоррупционных организациях направлен против достижений Украины
Представительство Европейского Союза в Украине обнародовало срочный комментарий по поводу законодательной инициативы Юрия Деревянко о дополнительных обязательствах для негосударственных антикоррупционных организаций.
Речь идет о законопроект 5318, который вызвал жесткую критику со стороны неправительственных организаций, передает Европейская правда.
"Украина преодолела важный рубеж с внедрением электронного декларирования", - говорится в сообщении в официальном твиттере дипмиссии.
"Законопроект №5318, который обсуждается Верховной радой, направлен против этих достижений", - подчеркивает представительство ЕС.
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"Антикоррупционные неправительственные организации не приравниваются к государственным должностным лицам", - говорится в сообщении.
#Украина достигла успеха по e-декларациями! Но законопроект №5318 противоречит этому достижению, антикоррупционные НОО ≠ чиновники.— EU Delegation UA (@EUDelegationUA) November 3, 2016
Как сообщалось ранее, законопроект авторства внефракционного народного депутата Юрия Деревянко "О расширении сферы финансового контроля..." вводит дополнительные обязательства для негосударственных организаций, привлеченных к вопросам противодействия коррупции.
В соответствии с этой инициативой, всех сотрудников, подрядчиков и сотрудников подрядных организаций, которые получают средства "от программ международной... помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции (как непосредственно, так и через третьих лиц)", хотят обязать вносить имущественные декларации в Единый реестр деклараций лиц, уполномоченных на осуществление функций государства.
Активисты отмечают, что эта норма в случае одобрения крайне затруднит возможности для международных партнеров Украины инвестировать в борьбу с коррупцией.
Как сообщал УНИАН, Деревянко, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, 2 ноября заявил, что Национальное агентство по предотвращению коррупции сможет начать проверки электронных деклараций только с конца декабря.