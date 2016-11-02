НАПК сможет начать проверку деклараций только с конца декабря, считает член Антикоррупционного комитета

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания комитета он отметил, что НАПК еще не приняло решения о порядке проведения проверок деклараций.

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«Это решение должно было бы теоретически уже вступить в силу не позднее 7 ноября. Логика очень понятна: те, кто подал 30 числа последнюю декларацию, имеют 7 дней на исправление, и с 8 ноября НАПК должно начать приступать к полным проверкам деклараций», – сказал депутат.

По его словам, НАПК сможет осуществлять проверки ориентировочно через 1,5 месяца, ведь только 26 октября был обнародован проект, который является регуляторным актом, который должен быть обнародован в течение одного месяца.

«После этого должны быть предложения, после этого должен быть принят документ, отправлен в Министерство юстиции... и который через 10 дней после публикации вступает в силу. Несложно посчитать, что это будет примерно конец декабря», – сказал Деревянко и выразил мнение, что таким образом проверки, которые будут иметь реальные юридические последствия, обращения в НАБУ и другие органы, «начнутся только с конца декабря».

Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. В Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, народные депутаты подали 413 электронных деклараций, чиновники – 79. Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.