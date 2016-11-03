Читателей УНИАН в е-декларациях "слуг народа" больше всего поразила соцпомощь для нардепа-миллионера - опрос
10:45, 03 ноября 2016Политика
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Читателей УНИАН, принявших участие в интерактивном опросе на сайте о е-декларациях чиновников и нардепов, больше всего поразил тот факт, что один из декларантов (народный депутат из "Оппоблока" Дмитрий Шенцев) оформил соцпомощь в 20 тысяч гривень на своего сына, при этом имея миллионное состояние.
Результаты опроса
За этот вариант ответа проголосовали 35% читателей.
На втором месте по популярности - семьсот миллионов гривень наличными, которые задекларировали братья-нардепы Дубневичи с "БПП" - 27%.
Также читатели не обошли вниманием святые мощи Олеся Довгого (12%), более ста компаний (11%), которые задекларировал Петр Порошенко, и персональный православный храм народного депутата Анатолия Матвиенко с того же "БПП" (8%).
Наименее интересной для читателей оказалась коллекция этикеток из-под элитного вина Mouton-Rothchild Арсена Авакова (1%).
Всего за два дня в опросе приняли участие более 1200 читателей.
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