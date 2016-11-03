Читателей УНИАН в е-декларациях "слуг народа" больше всего поразила соцпомощь для нардепа-миллионера - опрос

За этот вариант ответа проголосовали 35% читателей.

На втором месте по популярности - семьсот миллионов гривень наличными, которые задекларировали братья-нардепы Дубневичи с "БПП" - 27%.

Также читатели не обошли вниманием святые мощи Олеся Довгого (12%), более ста компаний (11%), которые задекларировал Петр Порошенко, и персональный православный храм народного депутата Анатолия Матвиенко с того же "БПП" (8%).

Наименее интересной для читателей оказалась коллекция этикеток из-под элитного вина Mouton-Rothchild Арсена Авакова (1%).

Всего за два дня в опросе приняли участие более 1200 читателей.