Парубий призвал депутатов ЕП ускорить рассмотрение вопросов по Соглашению об ассоциации и "безвизу"

Как сообщили в пресс-службе аппарата Верховной Рады Украины, во время встречи спикер поблагодарил членов делегации за активную поддержку Украины и отметил, что для них было бы важным, чтобы визит не ограничивался Киевом.

«Вы сможете увидеть результаты агрессии со стороны Российской Федерации. Этот визит будет иметь и символичное значение, поскольку даст глубокое понимание, насколько сложна ситуация с безопасностью, без решения которой будет очень сложно переходить к политической части», - подчеркнул Парубий.

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Глава парламента обратил внимание на два важных для Украины вопроса - Соглашение об ассоциации и предоставление безвизового режима. В частности, он подчеркнул, что «Украина выполнила все 144 требования, которые были поставлены». «Не знаю другой страны, к которой было бы столько требований. И это были очень непростые требования», - сказал он и подчеркнул, что занимался этим вопросом весь период этого созыва парламента.

Парубий добавил, что за этот период было «принят пакет законопроектов антикоррупционного направления, что сделало наше законодательство одним из наиболее прогрессивных в Европе». «Мы прошли электронное декларирование, которое является одним из наиболее прозрачных и открытых в мире. Это было большое испытание, и этот процесс продолжается», - добавил он.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что решения о Соглашении об ассоциации и безвизовом режиме имеют не только практическое, но и символичное значение».

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«В канун годовщины Евромайдана, когда люди стояли с флагами Евросоюза в руках вместе с желто-голубыми, очень важно, чтобы евроустремления украинского народа имели практическую реализацию», - заявил он.

Парубий также отметил, что «крайне важно демонстрировать определенные шаги, что евроустремления украинцев были услышаны, потому что украинцы очень хорошо понимают, что они отдают свою жизнь за весь свободный мир и стоят на фронте не только за себя». Он обратился к членам делегации «способствовать скорейшему внесению этих вопросов в повестку дня Европарламента и поддержать их во время голосования», отметили в пресс-службе.

В свою очередь представитель делегации Анна Фотига отметила, что члены делегации «считают вопрос «безвиза» такими же важными, как и украинцы». По ее убеждению, нет оснований для беспокойства, ведь речь идет лишь о согласовании документа о механизме приостановки безвизового режима для стран Евросоюза. «Мы убеждены, что принятие безвизового режима состоится к концу этого года», - сказала она и добавила, что приложит к этому максимальные усилия.

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Парубий отметил также важность инвестиций в Украину, что невозможно сделать без зоны свободной торговли. «Верю в силу убеждения и силу действий каждого. Знаю, что такое процедура, занимаюсь каждый день. В то же время, уверен, что каждый в своей подгруппе будет иметь значение», - сказал он и выразил надежду на скорейшее внесение этих важных для Украины вопросов в повестку дня Европарламента.

Спикер отметил, что «эти два решения будут частью важных переговоров». «Они дадут и дух, и силу, чтобы изменять страну, которая сейчас переживает момент борьбы старой Украины с новой, уничтожение старых коррупционных схем». «Это важно новой Украине, рожденной Майданом», - резюмировал Парубий.