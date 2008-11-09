Тимошенко выразила соболезнования Путину

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнования премьер-министру России Владимиру ПУТИНУ и российскому народу в связи с трагической гибелью в Японском море на атомной лодке военнослужащих и рабочих судостроительного предприятия при проведении заводских ходовых испытаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, нет большей ценности, чем человеческая жизнь, и очень жаль, когда сильные, красивые, молодые люди идут из жизни.

„Скорблю вместе с российским народом и со всеми, кто потерял своих родных и близких из-за трагической случайности”, - говорится в соболезновании премьер-министра Украины.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября во время ходовых испытаний на атомной подводной лодке "Нерпа" Тихоокеанского флота России несанкционированно сработала аварийная система пожаротушения с выбросом фреона. В результате аварии погибли 20 человек - 6 военнослужащих и 14 гражданских. 22 человека получили ранения разной степени тяжести.

Всего на борту в момент инцидента находились 208 человек, в частности 81 военнослужащий.