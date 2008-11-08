МИД России: в Керченском проливе нет никакой границы

Министерство иностранных дел Российской Федерации отвергает обвинения Киева в попытках изменить границу в Керченском проливе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил официальный представитель МИД России Андрей НЕСТЕРЕНКО, комментируя высказывания директора Первого территориального департамента МИД Украины Леонида ОСАВОЛЮКА о том, что РФ пытается «подвинуть» границу, которая существует в Керченском проливе.

«Неясно, о каком игнорировании норм международного права российской стороной говорит украинский представитель. Как известно, вопросы прохождения российско-украинской государственной границы в настоящее время регулируются двумя договорами», - подчеркнул А.НЕСТЕРЕНКО.

Он отметил, что договором о российско-украинской государственной границе от 2003 года предусматривается, что государственной границей между Российской Федерацией и Украиной является линия от точки стыка государственных границ РФ, Украины и Республики Беларусь до точки, расположенной на берегу Таганрогского залива.

Российский дипломат добавил, что какой-либо другой линии государственной границы - сухопутной, ни морской – этот договор не определяет. В нем зафиксировано, что урегулирование вопросов, относящихся к смежным морским пространствам, осуществляется по соглашению между сторонами.

«В Договоре между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года содержится положение, что Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. При этом урегулирование вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, осуществляется также по соглашению между сторонами», - подчеркнул А.НЕСТЕРЕНКО.

«Таким образом, в указанных действующих договорах между Российской Федерацией и Украиной ничего не сказано о существовании в Керченском проливе некоей границы. В упомянутых документах речь идет о том, что все вопросы должны осуществляться на основе двустороннего соглашения», - добавил он.

А.НЕСТЕРЕНКО отметил, что подобное соглашение возможно только на взаимовыгодной основе.

«Таково международное право, и украинской стороне придется с ним считаться. К сожалению, в последнее время упомянутый украинский дипломат стал выступать с неуважительными по отношению к российской стороне заявлениями. Подобные действия украинской дипломатической службы не способствуют развитию межмидовского диалога, укреплению атмосферы доверия в двусторонних отношениях», - подчеркнул А.НЕСТЕРЕНКО.