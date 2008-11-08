Арьев: единственный шанс фракции НУ-НС - сменить Кириленко

Кризис в парламентской фракции «Наша Украина — Народная самооборона» можно преодолеть, лишь заменив ее лидера Вячеслава КИРИЛЕНКО на политика, независимого от Секретариата Президента.

Такое мнение в статье для еженедельника «Зеркало недели» выразил член фракции НУ-НС Владимир АРЬЕВ.

«Единственно возможен вариант развития событий внутри НУ-НС — попытка изменить КИРИЛЕНКО на более самостоятельную фигуру. Для этого необходимо большинство. Шансы есть. Их реальность может быть проверена уже на будущей неделе», — сказал он.

При этом депутат констатировал наличие значительных трудностей, с которыми столкнется фракция при попытке определить возможного нового лидера.

«Среди депутатов фракции пока не нашелся тот, кто одновременно хочет и может предложить четкий план реанимационных мероприятий», — заметил В.АРЬЕВ.

Вместе с тем депутат невысоко оценил вероятность возобновления нормального функционирования фракции.

«В НУ-НС очень захвачены внутренней борьбой ради борьбы. Пациент нежизнеспособен. Его следует спокойно похоронить — цветов и слез не надо», - считает В.АРЬЕВ.