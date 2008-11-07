Нынешний экономический кризис может полностью сменить украинский политикум, если политические силы не выработают приемлемого для общества плана выхода из него, а будут продолжать бороться между собой за власть.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН.

Он, в частности, сообщил, что результаты последнего опроса о доверии к политическим лидерам, проведенного в Киеве, Донецке и Львове, не зафиксировали драматических изменений в персональном составе, однако свидетельствуют о росте количества граждан, которые никому не верят или не определились со своей позицией. Так, в Киеве 34,5% таких респондентов, во Львове – 9,5%, в Донецке – 35,5%.

“Если гражданам не будет предложен приемлемый план выхода из экономического кризиса, он может снести нынешний политикум и радикально его переформатировать. И выиграет та политическая сила, которая предложит гражданам нечто такое, что определит их позицию”, - сказал Ю.РУБАН.

По его мнению, люди могут доверить выход из кризиса тому политику и той политической силе, которая понятно для них объяснила бы пути выхода из сложившейся ситуации, а именно: как будут преодолены внутренние причины кризиса, на что будут направлены первоочередные усилия и как будут распределены неминуемые потери - или на всех пропорционально, или же опять - богатые станут еще богаче, а бедные - еще беднее.

“На этом фоне намного выгоднее будет позиция не взаимных обвинений или какой-то политической корриды, а именно конструктивные предложения и конструктивная работа”, - добавил Ю.РУБАН.

Опрос проводился в Киеве, Донецке и Львове 3-5 ноября по квотной выборке, представляющей взрослое население этих городов в возрасте старше 18 лет. Опрошено 1208 респондентов: 402 - в Киеве, 401 - во Львове и 405 – в Донецке. Погрешность выборки составляет 5%.