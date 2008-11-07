Ющенко уволил 17 своих советников

Указы - на официальном сайте президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил от должности 17 своих советников. Об освобождении от должности Людмилы ХАРИВ, Николая СИДОРЕНКО, Михаила СЕНДАКА, Валентины РУДЕНКО, Лидии ПОРЕЧКИНОЙ, Николая ПОЛИЩУКА, Мирослава ПИТЦИКА, Петра ОЛИЙНЫКА, Данилы ЛУБКИВСКОГО, Ярослава ЛЕСЮКА, Виталия КЛИЧКО, Николая ЖУЛИНСКОГО, Павла ИГНАТЕНКО, Владимира ГРИШКО, Игоря ВАРДИНЦА, Владимира БОНДАРЯ и Юрия БОЙКО идет речь в соответствующих указах от 7 ноября , размещенных на официальном сайте главы государства.

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