Яценюк не будет «в Киеве сидеть и думать, как выходить из кризиса»

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, первой отраслью, которую следует поддержать за счет стабилизационного фонда, должна быть аэрокосмическая.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь председателя ВР Андрей ЖИГУЛИН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал сегодня в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область во время встречи с коллективом Государственного предприятия «Южный машиностроительный завод им. Макарова» и ГП «КБ Южное им. М.К.Янгеля».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что мировой и внутренний экономический кризис негативно повлияет на две мощнейших промышленных области: Донецкую и Днепропетровскую, поскольку в них сосредоточены предприятия металлургической, строительной и химической отраслей.

«Основная наша цель – не в Киеве сидеть и думать, как выходить из кризиса, и ничего не придумать, а решить как можно скорее вместе с руководителями заводов, какой второй пакет антикризисных законов подготовить и принять парламентом. Сегодня пока его еще нет», - сказал председатель Верховной Рады Украины.

По его словам, парламент принял решение о «доступе к ресурсам международных финансовых организаций и о сбалансировании отдельных бюджетных показателей, которые являются лишь маленьким первым шагом». «Основное – это то, как удержать экономическую стабильность. Речь не идет об экономическом росте, его очень сложно удержать, но экономическая жизнь как таковая не должна остановиться», - подчеркнул председатель Верховной Рады Украины.

Он высказался против «запугивания» ужасными показателями экономического падения и безработицы, и за разработку четкого и понятного плана, который будет способствовать улучшению финансово-социальной ситуации. По его мнению, «Днепропетровск – это самая лучшая площадка для наработки решений относительно проблем безработицы».

Касаясь проблем Южного машиностроительного завода, председатель Верховной Рады напомнил, что недавно была принята программа развития космической отрасли. При этом он подчеркнул, что необходимо, чтобы «те 1,5 млрд. грн, которые были выделены на финансирование отрасли, перешли на 2009 год и вовремя выделялись Министерством финансов».

«Нельзя жить одним днем, необходимо планировать на 10 лет вперед», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК. Признавая конкурентоспособность пакета заказов завода, он также подчеркнул необходимость технической реконструкции и обновления кадров. При этом А.ЯЦЕНЮК высказался за привлечение в эту отрасль молодых специалистов.

Председатель Верховной Рады Украины заявил, что в ближайшее время он внесет на рассмотрение парламента законопроект относительно продления действия закона о стимулировании развития космической отрасли, поскольку действие действующего законодательного акта прекращается 1 января 2009 года.