Симоненко утверждает, что Украина - «на пороге колоссальных изменений»

На Майдане Незалежности завершился митинг сторонников Компартии по случаю 91-й годовщины Октябрьской революции.

Как передает корреспондент УНИАН, в завершение митинга перед демонстрантами выступил лидер Компартии Петр СИМОНЕНКО. Он в очередной раз осудил политику действующего руководства Украины, в частности, Президента Виктора ЮЩЕНКО.

П.СИМОНЕНКО выразил убеждение, что народ Украины поддержит акцию протеста, которую сегодня начинает Компартия под лозунгом «Долой Ющенко и олигархов! Трудящимся – достойную жизнь!». По словам П.СИМОНЕНКО, именно это является целью акции коммунистов.

В своем выступлении он отметил, что Украина находится на пороге колоссальных изменений. По его мнению, голосование Верховной Рады за антикризисный закон свидетельствует о том, что В.ЮЩЕНКО и его сторонники являются «временной властью транснациональных корпораций». Вместе с тем, П.СИМОНЕНКО отметил, что коммунисты еще раньше предлагали свои меры противодействия кризисам, в частности, предлагали поддержать отечественного товаропроизводителя предоставлением ему дешевых кредитов.

После этого участники митинга приняли резолюцию, в которой также осудили политику В.ЮЩЕНКО.