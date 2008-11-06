Стецькив видит, что в Украине дрязги становятся все омерзительнее

Заместитель председателя фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Тарас СТЕЦЬКИВ считает действия Службы безопасности Украины в отношении народного депутата Геннадия МОСКАЛЯ (фракция НУ-НС) несерьезными и политически заказными.

Об этом Т.СТЕЦЬКИВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Комментируя сегодняшнее заявление и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО о задокументированных фактах коррупционной деятельности Г.МОСКАЛЯ, Т.СТЕЦЬКИВ отметил: “Там речь идет о том, что кто-то кому-то выдавал удостоверения участников боевых действий. Это все несерьезно и только подтверждает одну вещь: в Украине давно перестали заниматься стратегией развития государства. В Украине продолжают заниматься дрязгами, которые с каждым днем приобретают все более омерзительные и недостойные формы”.

Как также отметил Т.СТЕЦЬКИВ, по его мнению, “это - чистой воды политический заказ”. “И это означает, что мы скатываемся на ту позицию, когда забывается, для чего люди приходят в политику”, - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, СБУ передала в Генпрокуратуру материалы для возбуждения уголовного дела в отношении народного депутата Г.МОСКАЛЯ.

“По результатам доследственной проверки СБУ задокументирована коррупционная деятельность народного депутата Украины Г.МОСКАЛЯ, связанная, в первую очередь, с нарушением закона о статусе ветеранов войны”, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, отметив при этом, что речь идет о незаконной выдаче документов «чиновникам или же просто взяточникам», которые никакого отношения не имели к боевым действиям, а потому не имели никакого права считаться ветеранами.