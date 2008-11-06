СБУ передала ГПУ уголовное дело против соратника Луценко (дополнено)

Служба безопасности Украины передала в Генеральную прокуратуру Украины материалы для возбуждения уголовного дела в отношении народного депутата Украины (фракция НУ-НС) Геннадия МОСКАЛЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«По результатам доследственной проверки СБУ задокументирована коррупционная деятельность народного депутата Украины Г.МОСКАЛЯ, связанная, в первую очередь, с нарушением закона о статусе ветеранов войны», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, объяснив при этом, что речь идет о незаконном предоставлении документов «чиновникам или же просто взяточникам», которые никакого отношения не имели к боевым действиям, а поэтому не имели никакого права считаться ветеранами.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «СБУ не только задокументировала, но и передала в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела все материалы, связанные с коррупционными деяниями именно этого народного депутата Украины».

Как заметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, опасность таких деяний со стороны указанного лица заключается в том, что он является первым заместителем председателя парламентского Комитета по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

«Это не просто народный депутат, это человек, который решает кадровые назначения в Министерстве внутренних дел, это человек, который влияет через решения комитета ВР на кадровые назначения в СБУ, это человек, который влияет на кадровые назначения прокуроров и наблюдает за деятельностью и СБУ, и МВД в вопросах борьбы с коррупцией», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он заметил, что вчера направил письмо на имя генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО с просьбой найти способ для того, чтобы уголовное дело было расследовано и передано в суд.

Кроме того, по этому поводу СБУ направляет соответствующие письма председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ, его заместителям, а также материалы доследственной проверки с тем, чтобы вместе способствовать Генпрокуратуре и СБУ в привлечении этого депутата к уголовной ответственности.

На вопрос относительно того, не является ли в таких действиях СБУ политическая мотивированность, о чем, наверное, после этого заявления будут говорить депутаты, В.НАЛИВАЙЧЕНКО ответил: «Если будут политически обвинять, во вторник (11 ноября на внеочередном заседании межведомственной рабочей группы по борьбе с коррупцией – УНИАН) обнародуем все материалы дел (в которых фигурируют и другие народные депутаты – УНИАН). А что делать...”.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно дела, в котором фигурирует Г.МОСКАЛЬ, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал: «В том то и дело, что именно он и подписывал (документы о предоставлении статуса участника боевых действий – УНИАН) и выписывал удостоверение”.