Если не приедет Ющенко, приедет Янукович

Тернополь специально не будут готовить к приезду Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ.

“Пора уже отходить от той практики, когда начинают асфальтировать дороги тогда, когда едет какой-то высокопоставленный чиновник. Нужно по-другому смотреть на эти проблемы”, – сказал мэр.

Он также отметил, что в настоящее время “до сих пор так никто и не знает, будет ли у нас Президент”, поскольку называются две даты – 22-24 сентября, когда в Тернополе будет проходить Международный экономический форум, а в Вишневке – фестиваль казацкой песни “Байда”. Также говорят о возможном приезде в город В.ЮЩЕНКО 29 сентября, мол, тогда он приедет вручить вузу, в котором учился, статус национального.

В свою очередь, руководитель приемной Президента в Тернополе Виктор СНИТИНСКИЙ подтвердил, что глава государства собирается посетить город 22-23 сентября. При этом он отметил, что если В.ЮЩЕНКО не сможет приехать, то вместо него приедет глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК или премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.

В конце прошлой недели за три дня в Тернополе заасфальтировали дорогу, которая соединяет центр города с ул. Львовской, где расположен Тернопольский государственный экономический университет. Ремонт обошелся в 1,5 млн. грн., эти средства поступили из госбюджета. Однако заместитель городского председателя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николай МАРЦЕНЮК заверил, что ремонт улицы никоим образом не связан с возможным приездом в город Президента Украины.