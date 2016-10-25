ГПУ "на финише" по делу о давлении Януковича и Новинского на УПЦ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Мы действительно на финишной прямой в деле, по которому Янукович подозревается в незаконном давлении на Украинскую православную церковь с целью отстранения от должности покойного Митрополита Владимира. По этому делу подозревается также и народный депутат Новинский», - сказал Луценко.

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Он отметил, что передаче дела в суд должно предшествовать представление генпрокурора в Верховную Раду о снятии неприкосновенности с Новинского.

Луценко уточнил, что «это дело против Януковича, в которой Новинский является одним из подозреваемых». «И это дело также будет направлено», - сказал он.

Как сообщал УНИАН 13 сентября ГПУ допросила предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия в качестве свидетеля по делу о незаконном лишении свободы экс-предстоятеля УПЦ (МП) Владимира и митрополита Драбинко.

«Согласно данным следствия, именно Янукович приказал бывшему министру внутренних дел Захарченко лишить свободы и Блаженнейшего Владимира, и митрополита Драбинко с целью заставить покойного предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата сложить свои полномочия в пользу лица, приближенного к Януковичу», - сообщил тогда Луценко.

«Драбинко указывает на вещи, которые могут изменить процессуальный статус свидетеля нынешнего народного депутата Новинского, так, была между ними очная ставка. На данный момент проводятся окончательные допросы еще нескольких важных лиц, и мы примем решение о статусе Новинского, если будут основания предъявить ему обвинение - оно будет предъявлено», - заявил генпрокурор.