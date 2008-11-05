Чорновил намекает, что до Януковича до сих пор не дошло

Верховная Рада продемонстрировала способность противостоять кризису.

К такому выводу пришли эксперты в ходе опроса относительно оценки эффективности принятого парламентом пакета антикризисного законодательства и роли разных политических сил в этом процессе, который был проведено Институтом Горшенина в рамках программы исследований «Пульс кризиса».

В частности, народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ (фракция Партии регионов) назвал антикризисный закон "адекватным", но заметил, что "полноценным пакетом его называть нельзя". По его словам, это первые меры, которые дают возможность получить кредиты МВФ и не попасть в ситуацию дефолта, на грани которой оказалось государство.

Как считает Т.ЧОРНОВИЛ, роль Президента в принятии пакета "переходная – от провокационно-негативной к конструктивной". Относительно оппозиции, то у Т.ЧОРНОВОЛА создалось впечатление, что "ее лидер до сих пор не понял серьезность мирового кризиса и угроз для существования Украины как государства в результате дефолта". Позиция же правительства, по мнению депутата, изменялась от искреннего непонимания самого факта приближения кризиса до попытки защитить собственные интересы, но в целом была адекватной.

Между тем парламент, когда на него перестает оказываться давление, демонстрирует возможность работать, считает Т.ЧОРНОВИЛ. При этом он отметил, что личную роль продемонстрировал спикер парламента Арсений ЯЦЕНЮК. "Показательно, - добавил Т.ЧОРНОВИЛ, - что сейчас, когда нужно убеждать МВФ в том, что мы выполняем обязательства, в Вашингтон полетел не Президент, не премьер-министр, а председатель ВР". "Это демонстрирует определенный уровень ответственности человека», считает депутат.

В свою очередь, директор школы политической аналитики НАУКМА Алексей ГАРАНЬ высказал мнение, что «работа над этим законопроектом показала возможность сотрудничества, и это безусловный позитив".

Однако, сказал он, принятие антикризисного пакета является лишь первым шагом. "В процессе работы над законопроектом работали большинство политических сил и пытались учесть поправки друг друга. Вопрос заключается в том, будет ли продолжаться работа в этом же направлении", - отметил эксперт. По его словам, по этому поводу возникают сомнения, потому что каждая политическая сторона будет пытаться получить от этого политические дивиденды.

"Если ситуацию удастся стабилизировать, Президент, наверное, будет говорить о том, что именно он предложил законопроект, вокруг которого объединились основные силы. БЮТ будет подчеркиваеть свою готовность идти на уступки. Неголосование ПР за антикризисный пакет свидетельствует о том, что она будет критиковать деятельность исполнительной власти, особенно, если экономическая ситуация ухудшится", - сказал А.ГАРАНЬ.

Между тем, отметил он, "вопрос досрочных выборов не снят, а отложен, и каждая сторона будет использовать свое голосование или неголосование за этот законопроект в последующих дебатах».

Со своей стороны, председатель правления Центра «Соціовимір» Сергей ТАРАН также отметил, что «принят пакет нужный и адекватный, но он сугубо тактический".

По его мнению, стратегически антикризисный закон не решает проблему преодоления в Украине экономического кризиса, не создает предпосылок для масштабной экономической реформы.

При этом он обратил внимание, что украинский политикум проявил "уникальную способность" к сотрудничеству. С положительной стороны, по словам С.ТАРАНА, проявил себя БЮТ, который продемонстрировал покладистость и согласие пойти на компромисс, а также Президент и его политическая сила, которые выступили с антикризисным проектом. Вместе с тем, считает эксперт, с негативной стороны проявила себя Партия регионов, "которая из-за политических амбиций не проголосовала законопроект о развитии бизнеса в их регионе, а он больше всего пострадает от кризиса".

"В целом же, положительным сдвигом является то, что все политические силы начали вести диалог, и в частности об экономике», - подытожил С.ТАРАН.

Директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО также считает, что «сам факт принятия антикризисных законов можно считать важным моментом – он ознаменовал собой завершение очередного этапа украинского политического кризиса, поскольку депутаты смогли отодвинуть на второй план политические вопросы и сосредоточились на экономической проблематике".

При этом эксперт отметил, что "на высоте оказался спикер парламента Арсений ЯЦЕНЮК, который сумел провести такие необходимые для украинской экономики законы и стал гарантом получения Украиной многомиллиардного кредита МВФ". По словам К.БОНДАРЕНКО, "ЯЦЕНЮКУ удалось вынести за скобки политическую составляющую и настоять на том, чтобы за основу был принят именно президентский пакет законов".

Также эксперт положительно оценил работу экономического блока Секретариата Президента, который "выступил с предложениями, абсолютно лишенными популизма».