Премию Сахарова получили езидские правозащитницы, пережившие плен боевиков ИГИЛ

Об этом сообщил президент Европарламента Мартин Шульц в своем Twitter.

Glad to announce that EP #SakharovPrize 2016 goes to Yazidi women @NadiaMuradBasee & Lamiya Aji Bashar for their fight for dignity&justice — EP President (@EP_President) October 27, 2016

Защитницы прав курдов-езидов Надя Мурад Басе Таха и Ламия Аджи Башар, получившие в этом году премию Сахарова, обе стали жертвами сексуального насилия со стороны боевиков ИГИЛ и сумели выжить.

Также на награду претендовали лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и турецкий журналист, колумнист и документалист Джан Дюндар.

Премия "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова учреждена в 1988 году Европейским парламентом. Премию вручает лично Президент парламента. Она составляет 50 тысяч евро.

Награда вручается ежегодно за достижения в следующих областях: защита прав человека и его основных свобод; развитие демократии и отстаивание верховенства закона; уважение к международному законодательству; защита прав меньшинств.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Сантос за содействие прекращению 50-летней гражданской войны в стране.