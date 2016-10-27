В оккупировавшей Крым России считают, что визит Путина на полуостров "не касается Украины"
В России убеждены, что их президент Владимир Путин вправе посещать оккупированный Крым.
Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя ноту протеста со стороны Украины в связи с поездкой Путина в аннексированный Крым, передает РИА Новости.
"Украина традиционно выражает протест. И мы традиционно эти протесты не принимаем во внимание. Ибо президент посещает те "регионы" России, которые он считает нужным. Это внутреннее дело России. Это не касается ни одного государства, включая Украину", — считает Песков.
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