В оккупировавшей Крым России считают, что визит Путина на полуостров "не касается Украины"

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя ноту протеста со стороны Украины в связи с поездкой Путина в аннексированный Крым, передает РИА Новости.

"Украина традиционно выражает протест. И мы традиционно эти протесты не принимаем во внимание. Ибо президент посещает те "регионы" России, которые он считает нужным. Это внутреннее дело России. Это не касается ни одного государства, включая Украину", — считает Песков.

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