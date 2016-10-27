США должны принять участие в переговорном процессе по урегулированию ситуации на востоке Украины - Яценюк

Об этом Арсений Яценюк написал на своей странице в Facebook.

Как уже сообщалось, по завершении встречи с Джозефом Байденом Арсений Яценюк в интервью журналистам подчеркнул, что "американская сторона поддерживает позицию, что первый и основной этап - это этап безопасности": "Мы не можем переходить к каким-либо политическим вопросам, не имея безопасного решения".

"Я не схожу с той позиции, которую неоднократно подчеркивал: ключевое условие для того, чтобы вообще дальше дискутировать о политическом урегулировании, - это безопасность", - подчеркнул Яценюк.

"Россия должна убраться с украинской территории. Первое – это остановка огня. Этого так и нет. Второе – это отвод войск и тяжелого вооружения. Третье – это возвращение контроля над украинской границей. Это три ключевые позиции, которые являются частью "Минска". И надо добиваться, чтобы Россия их выполняла", - подчеркнул лидер "Народного фронта".