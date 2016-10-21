Лидеры ЕС заявили о поддержке правительства Нидерландов в расследовании катастрофы МН17 - Туск

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сделал президент Европейского Совета Дональд Туск по результатам первого дня работы саммита ЕС, который завершился поздней ночи четверга. Как известно, саммит проходит 20-21 октября в Брюсселе.

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"Я хочу сделать особый упор на расследовании МН17. Лидеры выразили полную поддержку расследованию правительства Нидерландов в расследовании, которое продолжается", - сказал президент ЕС.

По его словам, все отметили, что готовы помочь расследованию и преследованию тех, кто несет ответственность за эту трагедию.

Справка УНИАН. Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившиеся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

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Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовала отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса. В состав международной совместной следственной группы входят представители пяти стран – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.