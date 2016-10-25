Беглый Онищенко заявил, что "щедро финансировал" Порошенко

"Власть проверяет моего адвоката по делу о финансировании сепаратизма. Ожидаемо. Вот только я хочу подчеркнуть, что последние два года я щедро финансировал одного Петра Порошенко - украинского президента. И если Петр Алексеевич считает себя сепаратистом, то Бог ему судья", - заявил Онищенко изданию "Страна".

Он рассказал, что в ближайшее время одно из украинских СМИ опубликует его интервью, в котором миллионер рассказал о совместной деятельности с Порошенко. По словам Онищенко, в последнее время он получает угрозы, а на приближенных к нему людей осуществляется давление.

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Как сообщал УНИАН, летом Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную преступную группу, которая нанесла государству ущерб в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргазвыдобування".

По данным правоохранителей, согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является народный депутат Онищенко. Его Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест.