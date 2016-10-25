Беглый Онищенко заявил, что "щедро финансировал" Порошенко
Скрывающийся за границей от украинских правоохранительных органов народный депутат Украины, миллионер Александр Онищенко прокомментировал задержание СБУ его адвоката.
"Власть проверяет моего адвоката по делу о финансировании сепаратизма. Ожидаемо. Вот только я хочу подчеркнуть, что последние два года я щедро финансировал одного Петра Порошенко - украинского президента. И если Петр Алексеевич считает себя сепаратистом, то Бог ему судья", - заявил Онищенко изданию "Страна".
Он рассказал, что в ближайшее время одно из украинских СМИ опубликует его интервью, в котором миллионер рассказал о совместной деятельности с Порошенко. По словам Онищенко, в последнее время он получает угрозы, а на приближенных к нему людей осуществляется давление.
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Как сообщал УНИАН, летом Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную преступную группу, которая нанесла государству ущерб в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргазвыдобування".
По данным правоохранителей, согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является народный депутат Онищенко. Его Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест.