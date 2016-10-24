Разоблачение "газовой схемы" Онищенко: в аэропорту сотрудники СБУ пригласили "на беседу" адвоката беглого нардепа

Об этом сообщила на своей странице в Facebook его коллега Наталья Плиса.

"Только что на прилете в аэропорту "Борисполь", пока что без пояснения конкретных причин, силами СБУ был задержан адвокат А.Цыганков", - говорится в сообщении.

По ее словам, сотрудники СБУ попросили "проехать" с ними на Аскольдов переулок.

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"Поразило количество народу - человек десять... Руководитель РАМк адвокат П.Рябенко уведомлен, выезжает. Я тоже еду туда", - добавил она.

Коллега Цыганкова считает, что это связано с его профессиональной деятельностью.

"Всем, кто откликнулся с предложением о помощи – большое спасибо. Добились понимания ситуации, правда нет необходимости подъезжать. Думаю, часа через 2-3 всем отвечу на вопросы. О задержании речь пока не идет. В рамках возбужденного уголовного производства будут проведены процессуальные действия в присутствии представителя РАмК", - отметила Плиса.

Пресс-скретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила в эфире канала "112 Украина", комментируя информацию о якобы задержании Цыганкова сотрудниками спецслужбы в аэропорту "Борисполь".

"Его никто не задерживал. Он добровольно согласился пообщаться с сотрудниками Службы безопасности. Сейчас он общается, и когда этот процесс завершится, мы сможем сказать шире об этом", - отметила она.

На уточнение, по какому поводу Цыганкова остановили для общения, в каком статусе и где он сейчас находится, Гитлянская отметила, что никакого "статуса" он не имеет, поскольку сам предложил такую беседу".

"Сейчас идет такое общение. Поэтому говорить о деталях мы не можем, потому что сейчас этот процесс как раз идет", - отметила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которое причинило ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча».

Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Александр Онищенко. 5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.

Но до того он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины. НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не появился.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать Онищенко с целью его поводу для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. 10 августа Онищенко объявлен во всеукраинский розыск.