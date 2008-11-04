Мэр Запорожья предложил Тимошенко потренироваться на его городе

Мэр Запорожья Евгений КАРТАШОВ предложил премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО сделать Запорожье базовым городом по отработке механизмов выхода из финансово-производственного кризиса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской мэрии, главным аргументом городского председателя были мощный потенциал местных предприятий металлургии, машиностроения, химической промышленности, готовность городской власти отработать комплекс мер для поддержки национального производителя.

"По словам Евгения КАРТАШОВА, премьер-министр попросила подготовить аргументированное обоснование для выездного заседания Кабмина и передать материалы для детального изучения", - сообщили в пресс-службе мэрии, отметив, что для выполнения поручения премьера во вторник в мэрии встретятся представители ведущих предприятий города.