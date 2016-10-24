На "нормандской" встрече Путин побоялся пить пиво, которым угощала Меркель: пришел со своим - СМИ

О ходе переговоров пишет в понедельник Украинская правда.

Как известно, переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель, главы Франции Франсуа Олланда, украинского лидера Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина продолжались более 4 часов.

Читайте такжеУ Путина заявили, что "нормандская четверка" не обсуждала размещение вооруженной миссии ОБСЕ на границе

Когда через два с половиной часа с начала переговоров в зал начали заносить еду и вино, Порошенко от алкоголя отказался, Меркель и Олланд взяли по бокалу, а Путин заявил, что предпочитает пиво. Тогда по просьбе Меркель принесли любимое пиво российского президента – Radeberger.

Однако Путин попросил официанта, чтобы ему принесли бутылку пива, которую он привез с собой.

"Наверное, боялся, что его могут отравить", – считает собеседник.

Порошенко во время переговоров говорил на трех языках – преимущественно на украинском и русском. Путин иногда забывал одевать наушник, когда Порошенко говорил на украинском.

Читайте также"Нормандский формат" позволяет Путину выйти из конфликта на Донбассе – российский эксперт

Он показательно воткнул наушник в ухо только тогда, когда на это обратил внимание в своей речи Порошенко.

Когда же украинский президент хотел напрямую обвинить российского президента, он обращался к нему на русском.

Меркель говорила на немецком, хотя она прекрасно понимает русский язык, она лишь иногда использовала русские фразы, обращаясь к Путину.

По словам собеседников, сначала россияне отвергали любые предложения.

Олланд и Меркель несколько раз давали понять, что считают Россию стороной конфликта, и это раздражало Путина.

По завершению все лидеры встретились с прессой. Меркель общалась с журналистами вместе с Олландом. Порошенко дал брифинг в немецком посольстве. А российский президент сделал заявление для прессы на территории берлинского аэропорта Берлин-Тегель.

Путин был единственным, кто отказался отвечать на вопросы журналистов.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине прошли переговоры Порошенко, Меркель, Олланда и Путина.

На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран "нормандского формата" утвердили немецкие и французские предложения относительно основных критериев "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

Также, по словам президента Украины, Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.



