В НАБУ сообщили, когда Онищенко будет объявлен в международный розыск

Об этом в комментарии УНИАН заявила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира.

«Онищенко сегодня не явился на допрос, его будут вызывать снова и в случае, если он дважды подряд не явится в Антикоррупционного бюро без уважительной на то причины, детективы имеют право ходатайствовать перед судом относительно его принудительного привода», - сказала она.

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«После вынесения решения судом о принудительном приводе он будет объявлен во всеукраинский и международный розыск», - добавила Олифира.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, причинившей вред государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргазвыдобування".

Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 27 июля подписал уведомление о подозрении Онищенко.

29 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало Онищенко на допрос в качестве подозреваемого 2 августа на 11:00.