Один из фигурантов "газового дела" дал разобличительные показания - НАБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). «Директор биржи «Львовская универсальная» Пигуляк В.М., который организовывал фиктивные аукционы по продаже газа в пользу фирм, подконтрольных народному депутату А.Онищенко, дал изобличительные показания, чем помог расследованию коррупционной схемы по перепродаже государственного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ПАО «Укргазвыдобування», - говорится в сообщении.

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По данным следствия, подозреваемый не был причастен к завладению денежными средствами от реализации газа, а получал денежное вознаграждение за организацию проведения и предоставления брокерских услуг на аукционных торгах, которые фактически не проводились. Ему инкриминировали преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 28 и ч.2 ст. 366 Уголовного кодекса ("совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией"; "служебный подлог").

В НАБУ сообщили, что Пигуляк полностью признал вину и согласился сотрудничать в изобличении уголовных правонарушений. Согласно соглашению с прокурором САП, ему было определено наказание в виде штрафа в размере 6800 грн, лишение свободы на 2 года с лишением права занимать должности, связанные с организацией торгов, в органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях, учреждениях, организациях на один год со штрафом в размере 4250 грн.

«Поскольку инкриминируемые правонарушения являются преступлениями средней тяжести, а также учитывая активное сотрудничество со следствием и другие смягчающие обстоятельства, 18 июля 2016 года Шевченковский суд Львова освободил осужденного от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком один год», - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно решению суда от 20 июля, Пигуляк был освобожден от уголовной ответственности за создание преступной организации – в соответствии ч. 2. ст. 255 Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает, что лицо (кроме организатора или руководителя преступной организации) освобождается от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью первой этой статьи, если оно добровольно заявило о создании преступной организации или участии в ней и активно способствовало его раскрытию, пояснили в НАБУ.

Напоминаем, в июне НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, что причинило ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргазвыдобування». Организатором коррупционной схемы является народный депутат Александр Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Всего в рамках дела о хищении газа было задержано 12 подозреваемых.