Тимошенко намерена довести начатое до конца
07:34, 03 ноября 2008Политика
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Попробует на пленарной неделе
Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выступает за принятие Верховной Радой на следующей пленарной неделе решения об отмене всех льгот для народных депутатов.
Об этом она сказала в воскресенье в эфире «5 канала».
«Я сейчас призываю, чтобы на следующей пленарной неделе был проголосован закон нашей фракции о снятии с депутатов всех льгот… Я попробую на следующей пленарной неделе это дело довести до логического завершения», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.
Как сообщалось, следующие пленарные заседания в парламенте запланированы на 11-14 ноября.
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