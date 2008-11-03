Тимошенко намерена довести начатое до конца

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выступает за принятие Верховной Радой на следующей пленарной неделе решения об отмене всех льгот для народных депутатов.

Об этом она сказала в воскресенье в эфире «5 канала».

«Я сейчас призываю, чтобы на следующей пленарной неделе был проголосован закон нашей фракции о снятии с депутатов всех льгот… Я попробую на следующей пленарной неделе это дело довести до логического завершения», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, следующие пленарные заседания в парламенте запланированы на 11-14 ноября.