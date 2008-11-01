Тимошенко угрожает реприватизацией за увольнение работников

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предостерегает владельцев предприятий от массовых увольнений работников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время прямого эфира на телеканале „Интер”.

„Я хочу предупредить всех вас, если вы будете выбрасывать на улицу людей, ваши предприятия будут возвращены государству, и они будут нормально функционировать под государственным контролем”, - отметила премьер.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, безработицу в стране могут допустить лишь «нерадивые собственники, которые за бесценок забрали заводы, оставили деньги в оффшорах, а теперь еще и людей будут увольнять».