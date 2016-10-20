Разоблачение "газовой схемы" Онищенко: детективы НАБУ нашли у доверенного лица нардепа $600 тысяч

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

«Указанное лицо является номинальным владельцем фактически принадлежащей народному депутату компании-нерезидента, которая владеет долями в уставном капитале ООО «Карпатнадраинвест» и ООО «Надра Геоцентр», которые являются операторами по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча». Сейчас решается вопрос о наложении ареста на указанные денежные средства», - отмечается в сообщении.

В НАБУ уточнили, что обыск был проведен в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча» (так называемое «дело Онищенко») 19 октября.

Напоминается, что Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191 ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ ГПУ рассчитывают на прецедент для экстрадиции Онищенко

Сообщение о подозрении генеральный прокурор Украины подписал 27 июля с.г. Согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Онищенко Верховная Рада дала 5 июля. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину. 8 августа он был объявлен в национальный розыск.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Онищенко.