Онищенко постоянно летает из Лондона в Москву, может иметь российское гражданство - САП

Об этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий написал на своей странице в Фейсбук.

«Подозреваемый Онищенко, который постоянно заявляет о политическом характере уголовного производства в отношении него, о «недостойности» для его персоны украинских правоохранителей на предоставление оценки его действиям, а также делает другие компрометирующие заявления через регулярные Skype-включения, как установлено нами, черпает такие глубокие убеждения скорее всего во время пребывания на территории нашего северного «брата», который украл часть нашей земли на юге и принес войну и смерть на восток»,- написал Холодницкий.

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Он отметил, что Онищенко систематически осуществляет перелеты из Лондона в Москву. «Систематически осуществляя перелеты между Лондоном и Москвой на самолете марки «Embraer 135 BJ», бортовой номер которого состоит из инициалов подозреваемого, он противоречит своим же заявлениям о постоянном месте жительства, которое находится по его многочисленным видео-включениям, в лондонских апартаментах», - написал Холодницкий.

Он отметил, что САП проверяет информацию о получении Онищенко паспорта гражданина Российской Федерации. «Не дожидаясь решения Интерпола, сегодня мною как старшим прокурором – процессуальным руководителем согласован и направлен компетентным органам Российской Федерации запрос о международной правовой помощи с целью дальнейшей его выдачи украинской стороне», - добавил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргазвыдобування». Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Александр Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до того он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, выехал из Украины.

НАБУ дважды вызывало его на допрос в качестве подозреваемого, однако он ни разу не явился.

9 августа Соломенский районный суд Киева разрешил задержать Онищенко с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

10 августа Онищенко объявлен во всеукраинский розыск.