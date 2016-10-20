В Кремле заявили, что новая встреча глав стран "нормандской четверки" пройдет в случае необходимости

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Встреча на высшем уровне (в «нормандском формате») инициируется только в случае целесообразности. Пока в графике есть пункт о встрече министров иностранных дел и помощников президентов в течение месяца. Пока это тот ориентир, от которого уже будут зависеть темпы и график дальнейшей работы», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 19 октября в Берлине состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

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На пресс-конференции по итогам переговоров Порошенко заявил, что лидеры стран «нормандского формат» утвердили немецкие и французские предложения по основе «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

Также президент Украины отметил, что Россия поддержала необходимость размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

Кроме того, по словам Порошенко, лидеры стран договорились продлить на уровне экспертов и рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства для проведения выборов на Донбассе.