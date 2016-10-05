Комитет ВР поддержал законопроект о запрете в Украине российских пропагандистских книг

Об этом сообщил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter.

8 сентября законопроект одобрило правительство. До конца года планируется внести его в парламент.

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Правительственный законопроект О защите укр книжного рынка от российской продукции антиукраинского содержания только одобрены профильным КомітетомВР pic.twitter.com/wBroQcQt2t — Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) October 5, 2016

Ранее Кириленко подчеркнул, что этот правительственный законопроект «четко выставляет препятствия на пути российской книги, которая имеет пропагандистский характер, не интеллектуальный, не научный, то есть те книги, которые не признают Украинского государства, не дают украинскому народу вообще права на мнение, на существование».

Как сообщал УНИАН, в мае Кириленко проинформировал, что разработан законопроект по ограничению доступа российских книг антиукраинского содержания в Украину. По его словам, документом, в частности, предусматривалось создание общественного экспертного совета при Госкомтелерадио, которая бы предоставляла разрешения на ввоз всех книг происхождением из РФ.