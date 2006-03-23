Юлия Тимошенко: Бессмертный будет носить пиво Ахметову

Если союз “Нашей Украины” и “Регионов” таки состоится, Блок Юлии Тимошенко пойдет в оппозицию. Об этом Тимошенко заявила в интервью “Газете по-киевски” (от 23 марта 2006 года). “Еще к голосованию люди должны знать о коалиционных планах блоков и партий, - сказала лидер БЮТ.- Через 31 день, возможно, Роман Бессмертный уже будет носить пиво Ринату Ахметову из парламентского буфета” (Раньше Ющенко заявил, что ответит на вопрос о союзе с Януковичом через 31 день).

Тимошенко также подтвердила, что претендует на пост премьер-министра в правительстве, который будет формировать новое парламентское большинство (хотя прямо об этом она не сказала). “Я могла и до сих пор быть премьер-министром, договориться с лидерами кланов не сложно”, - заявила она.

Тимошенко также назвала фамилии лиц из “Нашей Украины”, которые готовы объединяться с “Регионами”. Это – Порошенко, Жвания, Червоненко, Мартиненко, Бессмертный, Третьяков.

По мнению Тимошенко, в парламент пройдут шесть партий (она их не назвала).