Обама назвал лесть Трампа в адрес Путина беспрецедентной в американской политике
Президент США Барак Обама назвал лесть кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в адрес президента РФ Владимира Путина беспрецедентной в американской политике.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Маттео Ренци в Вашингтоне (трансляция пресс-конференции осуществлялась на сайте Белого Дома).
«Господин Трамп продолжает льстить господину Путину, и та мера, которой он формирует многие свои стратегии и подходы к политике Путина, является беспрецедентной в американской политике», – заявил Обама.
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По словам Обамы, позиция Трампа не совпадает не только с тем, что отстаивают представители Демократической партии, а не совпадает и с мировоззрением, которое еще до недавнего времени придерживался почти каждый республиканец.
Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявлял, что готов рассмотреть признание оккупированного Крыма российской территорией.