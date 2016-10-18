Обама назвал лесть Трампа в адрес Путина беспрецедентной в американской политике

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Маттео Ренци в Вашингтоне (трансляция пресс-конференции осуществлялась на сайте Белого Дома).

«Господин Трамп продолжает льстить господину Путину, и та мера, которой он формирует многие свои стратегии и подходы к политике Путина, является беспрецедентной в американской политике», – заявил Обама.

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По словам Обамы, позиция Трампа не совпадает не только с тем, что отстаивают представители Демократической партии, а не совпадает и с мировоззрением, которое еще до недавнего времени придерживался почти каждый республиканец.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявлял, что готов рассмотреть признание оккупированного Крыма российской территорией.