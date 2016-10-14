Информация о политическом убежище Януковича в РФ не является официальной - ГПУ

Об этом сообщил в эфире 112 Украина начальник департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Это не официальная информация от РФ, это информация предоставлена защитником Януковича, что он получил политическое убежище в РФ. На официальный запрос ГПУ по поводу места пребывания, по поводу оснований пребывания в РФ, по поводу возможного российского гражданства, РФ отказалась отвечать на эти вопросы", - сообщил он.

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Он добавил, что ГПУ повторно обратилась в России относительно озвученной адвокатом экс-президента информации. "Мы снова отправило ходатайство в РФ, чтобы они опровергли или подтвердили имеющуюся информацию", - сказал Горбатюк.

По его словам, в случае подтверждения РФ информации адвоката, это даст возможность провести следственные действия и допрос. "По экстрадиции, позиции РФ понятно, они отказывают. Следующий путь может быть только заочное судопроизводство", - считает он.

Также Горбатюк отметил, что у ГПУ нет информации о получении Януковичем российского гражданства. "У нас такой информации нет. В ходатайстве в РФ мы это спросим", - подчеркнул он.

Справка УНИАН. 21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных полномочий и сбежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, которые закончились кровопролитием.

18 мая 2016 года его адвокат Виталий Сердюк заявил, что Янукович украинское гражданство не менял и российское не получал.

Как сообщал УНИАН, британские адвокаты Януковича заявили, что Европейский суд правосудия (European Court of Justice) отклонил жалобу Украины относительно возмещения им юридических расходов экс-президента и его сыновей.