У Тимошенко, Яценюка и Стельмаха - острая дискуссия

В пленарном заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв на один час.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО сообщил, что продолжается совещание с участием председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА, а также руководителей фракций и комитетов парламента.

По словам Н.ТОМЕНКО, продолжается работа над президентским законопроектом о первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины.

Как сказал заместитель председателя ВР, «дискуссия острая, но конструктивная». Он сделал вывод, что «в Украине не все так печально, как думают пессимисты, но и не все так радостно, как думают оптимисты».

После этого Н.ТОМЕНКО объявил часовой перерыв в работе парламента.

Депутаты от БЮТ продолжают блокировать трибуну, президиум парламента и правительственную ложу.