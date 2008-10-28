Депутаты от БЮТ нашли, где почитать прессу

Народные депутаты от БЮТ продолжают блокировать трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас возле трибуны и в президиуме ВР находятся около 20 депутатов от БЮТ. Они заблокировали стульями входы в президиум, а некоторые депутаты разместились на стульях в президиуме и читают газеты.

Вечернее пленарное заседание парламента должно начаться в 16.00.