Депутаты от БЮТ нашли, где почитать прессу
15:52, 28 октября 2008Политика
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Трибуна и президиум ВР заблокированы
Народные депутаты от БЮТ продолжают блокировать трибуну и президиум Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас возле трибуны и в президиуме ВР находятся около 20 депутатов от БЮТ. Они заблокировали стульями входы в президиум, а некоторые депутаты разместились на стульях в президиуме и читают газеты.
Вечернее пленарное заседание парламента должно начаться в 16.00.
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