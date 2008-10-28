У судей, решающих судьбу выборов, «завис» компьютер

Апелляционный административный суд Киева не удовлетворил ходатайство БЮТ о закрытии производства по делу по жалобе Секретариата Президента на решение Окружного административного суда столицы о досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла коллегия судей Апелляционного админсуда.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв на 5 минут.

Как объяснил на заседании председательствующий судья Михаил МЕЖЕВИЧ, в совещательной комнате судей «завис» компьютер и решается вопрос о его настройке или замене.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд Киева по иску БЮТ приостановил действие указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

В свою очередь Секретариат Президента обжаловал решение Окружного админсуда в Апелляционном административном суде столицы.

Между тем 17 октября Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом ликвидировал Окружной административный суд Киева и создал вместо него Центральный и Левобережный окружные административные суды Киева.

Вместе с тем сегодня, 28 октября, Окружной административный суд Киева остановил рассмотрение вопроса о проведении досрочных парламентских выборов.

По словам народного депутата от БЮТ Валерия ПИСАРЕНКО, соответствующее решение было принято по ходатайству БЮТ об остановке производства по этому делу.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что это связано с тем, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил свой указ о проведении досрочных выборов 7 декабря. «Поэтому нет потребности и нет актуальности в рассмотрении этого вопроса», - сказал он.

Депутат сказал, что аналогичное ходатайство подано и в Апелляционный административный суд столицы.