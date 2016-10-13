Защита Сущенко ведет переговоры с правозащитниками о признании его политзаключенным - Фейгин

Об этом на своей странице в Twitter написал российский адвокат Марк Фейгин.

"Мы ведем переговоры с правозащитными организациями, российскими и международными, о признании статуса Романа Сущенко, как политзаключенного", - сообщил он.

Кроме того, Фейгин добавил, что "самые масштабные события на защиту журналиста Романа Сущенко еще впереди".

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, составляющих государственную тайну". Уголовное дело возбудили по статье "шпионаж".

Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко состоятся в закрытом режиме.