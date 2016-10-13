Штайнмайер: работа над законами об особом статусе, амнистии и выборах на Донбассе ведется "с большой интенсивностью"

Об этом он сказал в Страсбурге, отвечая на вопросы политиков в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Еще сложнее работа над политическим пакетом. В этом пакете два или даже три законодательных проекта: это закон об особом статусе, закон об амнистии и закон о местных выборах. Мы делаем все для того, чтобы примерить различные позиции. Пока что нам этого не удалось в полном объеме, но я думаю, что стоит продолжить эту работу. Это делаем мы с большой интенсивностью и не жалея ни времени, ни сил", - заявил Штайнмайер.

Читайте такжеБоевики пытаются привязать освобождение украинских заложников к закону о выборах на Донбассе - Геращенко

Он выразил надежду, что "удастся создать предпосылки для того, чтобы договориться о соответствующем законе (закон о местных выборах - УНИАН)".

"Когда будет согласован закон, необходимо обеспечить определенную безопасность для проведения выборов, и это тоже потребует большой работы и большого искусства убеждения", - добавил Штайнмайер, повторив, что в настоящее время говорить об условиях проведения выборов на Донбассе не приходится. "Однако это не означает, что мы не можем над ними работать", - сказал он.

"В настоящий момент мы не можем говорить о проведении выборов", - заявил Штайнмайер.

При этом он сказал, что, по его мнению, в настоящий момент "нет действенной альтернативы Минским соглашениям".

"Поэтому, я как член Федерального правительства и как председатель в ОБСЕ работаю над тем, чтобы при всей сложности задачи выработать отдельные основы для реализации отдельных элементов Минских соглашений, и часть этого - обеспечение согласованного перемирия, которое постоянно, регулярно нарушается", - заявил он.

"Мы стараемся стабилизировать режим прекращения огня и вы, наверное, видели, что мы две недели назад подготовили соглашение о разведении сторон и деэскалации по линии размежевания. Если это будет реализовано, я надеюсь, что действенно поможет стабилизации и перемирию", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Франции Эро заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе должно происходить поэтапно и включать в себя предоставление временно оккупированным районам Донецкой и Луганской областей специального статуса и проведение амнистии. По его словам, урегулирование на первом этапе должно включать в себя прекращение огня, отвод войск в трех пилотных зонах. Следующие этапы включают в себя утверждение парламентом упомянутых законов о местных выборах и особый статус оккупированного Донбасса. На третьем этапе Верховная Рада должна утвердить дату проведения таких выборов и принять законы об амнистии.

Параллельно с этим, по мнению Эро, будет происходить разведение войск воюющих сторон по всей линии фронта, создание новых пропускных пунктов, освобождение заложников, окончательное вывод войск и обеспечения полного доступа к неконтролируемым сейчас властью Украины участков границы.