Геращенко об обсуждении в Раде особого статуса Донбасса: никаких предпосылок нет

Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в рамках визита министров иностранных дел Германии и Франции Франка-Вальтера Штайнмайера и Жана-Марка Эро в Краматорск, сообщает "ОстроВ".

"Я не Ванга. Я реалист и хочу сказать, что на сегодня ни одной предпосылки, чтобы завтра такая дискуссия в парламенте произошла, нет. У нас продолжается ежедневное нарушение режима тишины, не выполнен ни один пункт Минских соглашений: у нас заблокировано освобождение заложников и нет доступа гуманитарных миссий на оккупированную территорию. У нас в группе, где обсуждаются модальности и возможность проведения выборов, нет достижений ни по одной модальности", - сказала Геращенко.

Читайте такжеКлимкин прокомментировал заявления глав МИД Фрации и Германии по особому статусу Донбасса

Она напомнила, что украинская сторона настаивает на том, что выборы должны проводиться по украинскому законодательству с участием украинских партий, СМИ и переселенцев. "Так что мы можем говорить, что нет предпосылок", - подчеркнула Геращенко.

Ранее министр иностранных дел Франции Эро заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе должно происходить поэтапно и включать в себя предоставление временно оккупированным районам Донецкой и Луганской областей специального статуса и проведение амнистии. По его словам, урегулирование на первом этапе должно включать в себя прекращение огня, отвод войск в трех пилотных зонах. Последующие этапы включают в себя утверждение парламентом упомянутых законов о местных выборах и специальном статусе оккупированного Донбасса. На третьем этапе Верховная Рада должна утвердить дату проведения таких выборов и принять законы об амнистии. Параллельно с этим, по мнению Эро, будет происходить разведение войск воюющих сторон по всей линии фронта, создание новых пропускных пунктов, освобождение заложников, окончательное выведение войск и обеспечение полного доступа к неконтролируемым сейчас властями Украины участкам границы.