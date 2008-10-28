У Тимошенко уже не видят смысла судиться с Ющенко за указ о выборах

Окружной административный суд Киева остановил рассмотрение вопроса относительно проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По словам В.ПИСАРЕНКО, соответствующее решение было принято по ходатайству БЮТ об остановке производства по этому делу.

В.ПИСАРЕНКО отметил, что это связано с тем, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил свой указ о проведении досрочных выборов 7 декабря. «Поэтому нет необходимости и нет актуальности в рассмотрении этого вопроса», - сказал он.

Народный депутат отметил, что окружной админсуд столицы, принимая решение, «констатировал, что в Украине не пахнет никакими выборами и нет оснований для дальнейшего рассмотрения судебных исков».

Кроме того, В.ПИСАРЕНКО отметил, что соответствующее решение судом было принято, учитывая согласие всех сторон по этому делу.

Народный депутат также сообщил, что в 10.00 должно начаться судебное заседание Апелляционного административного суда столицы, во время которого будет сделано аналогичное ходатайство и продемонстрировано решение окружного админсуда.