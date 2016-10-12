РФ превращает Крым в военную базу, которая представляет угрозу для Черноморского региона - Джемилев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время дебатов в ПАСЕ.

«Россия не только не собирается уходить из Крыма, а усиленно превращает Крым в военную базу, которая представляет угрозу для всего Черноморского региона», - отметил он.

Кроме того, по словам Джемилева, в результате незаконных выборов в оккупированном Крыму «бандиты, которые похищали людей», стали депутатами Госдумы РФ.

Читайте такжеПАСЕ призвала к продлению санкций против РФ до восстановления суверенитета Украины - Арьев

«Есть перспектива, что они приедут сюда (в ПАСЕ – УНИАН), у вас будет возможность с ними познакомиться. У меня нет сомнений, что те резолюции, которые мы примем сегодня, тоже будут проигнорированы РФ, но я считаю, что их нужно принять. Мы будем изображать, что обращаемся с ними, как с цивилизованной страной, а они пусть покажут, что из себя представляют», - добавил Джемилев.